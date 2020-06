Borgo a Mozzano



80 mila euro di pacchi alimentari grazie al Lions Club Garfagnana e al Banco Alimentare

venerdì, 12 giugno 2020, 16:31

La Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano esprime il proprio plauso per il progetto del Lions Club Garfagnana in collaborazione con l’Associazione “Banco Alimentare” della Toscana Onlus, che ha consentito al Lions Club di raccogliere oltre 26mila euro, moltiplicati per tre dal Banco Alimentare.

Verranno così distribuite, nella Garfagnana, derrate alimentari per circa 80mila euro. Importante il contributo di Associazioni come gli Autieri della Garfagnana e l’Associazione Guarda e Ascolta, oltre a tanti privati. La Misericordia di Borgo a Mozzano, che ha collaborato al progetto avendo la convenzione con il Banco Alimentare, già da molto tempo consegna le derrate alimentari ricevute al “Centro di Ascolto della Caritas” di Borgo a Mozzano; e lo farà anche per quelle che ci saranno consegnate dal Lions Club Garfagnana.