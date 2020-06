Borgo a Mozzano



Anche a Borgo a Mozzano arriva il servizio di ritiro ingombranti

mercoledì, 24 giugno 2020, 17:49

Novità importante per i cittadini di Borgo a Mozzano: dal 9 luglio sarà possibile attivare il servizio di ritiro gratuito domiciliare dei rifiuti ingombranti. Per la prima volta, infatti, arriva anche nel comune di Borgo a Mozzano la possibilità di usufruire del ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, curato da Sistema Ambiente. Il servizio prenderà il via giovedì 9 luglio e avrà cadenza quindicinale.

Ogni due settimane, quindi, il giovedì, gli operatori di Sistema Ambiente passeranno dalle utenze che avranno prenotato il ritiro: in questo modo il cittadino eviterà di portare personalmente l'ingombrante al centro di raccolta. Sarà possibile richiedere un ritiro gratuito all'anno ed è possibile gettare un massimo di 3 pezzi per volta. L'esposizione dovrà avvenire durante la mattina, mentre il ritiro sarà effettuato tra le 13 e le 19.

È possibile prenotare il ritiro a partire da domani, giovedì 25 giugno al numero verde 800-275445.



Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.