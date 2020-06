Campo estivo Misericordie: si raccolgono le pre-iscrizioni

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 11 giugno 2020, 10:50

Per rispondere all'emergenza Covid 19, le reti di progetto di Welfare in Azione puntano sulla domiciliarità e il supporto a distanza

lunedì, 8 giugno 2020, 15:53

L'Azienda USL Toscana nord ovest, a seguito del pensionamento del medico di famiglia Lorenzo Mencacci nell'ambito territoriale della Valle del Serchio, al fine di garantire una continuità assistenziale nei confronti dell'utenza ha attribuito un incarico provvisorio di 12 mesi alla dottoressa Elena Brogi attivo da oggi, lunedì 8 giugno

giovedì, 4 giugno 2020, 15:31

Yamila Bertieri (Lega), appartenente al gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", chiede informazioni all'amministrazione comunale in merito al parcheggio in località di Roncato

lunedì, 1 giugno 2020, 22:29

Di fronte alle necessità di tante famiglie del territorio e alle opportunità offerte dai decreti governativi e regionali, le Misericordie di Borgo a Mozzano e Corsagna, unitamente all’Associazione Sportiva S. Michele di Corsagna, hanno deciso di lavorare immediatamente alla elaborazione di un progetto di “campi estivi”

giovedì, 28 maggio 2020, 20:55

Grande spavento questa sera a Valdottavo: attorno alle 19.30, una bambina di cinque anni, in località Seimiglia, sarebbe sfuggita al controllo della nonna e sarebbe corsa in strada finendo per essere investita da un’auto, condotta da una giovane

giovedì, 28 maggio 2020, 10:27

Il commissario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri ha risposto alla Misericordia di Borgo a Mozzano che lo scorso 12 maggio aveva segnalato la grande difficoltà nel reperire i guanti monouso, necessari alla RSA Convento San Francesco in una quantità di circa 600 pezzi quotidiani