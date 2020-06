Borgo a Mozzano



Criticità al parcheggio di Roncato: Bertieri (Lega) chiede lumi

giovedì, 4 giugno 2020, 15:31

di daniele venturini

Yamila Bertieri (Lega), appartenente al gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", chiede informazioni all'amministrazione comunale in merito al parcheggio in località di Roncato. La consigliere sostiene di aver ricevuto, in questi giorni, varie segnalazioni da parte di cittadini, dalle quali emergono varie criticità.



"Ritengo – spiega Bertieri – che ogni frazione o località (se i cittadini lo richiedono per giusta necessità) hanno il diritto ad avere un'area di parcheggio, dove i residenti possano parcheggiare le loro auto in tutta sicurezza. Sono sempre stata molto attenta e disponibile nei confronti dei cittadini, per questo pongo molta attenzione verso le richieste dei residenti in località Roncato e mi faccio portatrice delle loro legittime aspettative".



"Tutti hanno diritto – afferma - di usufruire di un parcheggio in buono stato di conservazione e manutenzione. È importante ascoltare ed aiutare a risolvere i problemi dei cittadini, e, infatti ritengo che ogni richiesta, se possibile debba essere accolta. Il parcheggio in questione necessita di un intervento a carattere di manutenzione straordinaria, in quanto, la sua superficie si presenta molto danneggiata, trascurata".

"Vi è quindi la necessità di una copertura con asfalto - conclude - e di un’adeguata illuminazione. Infine, se possibile, di una telecamera di videosorveglianza, poiché in alcune occasioni sono state danneggiate delle auto in sosta".