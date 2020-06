Borgo a Mozzano



Le Misericordie lavorano a un progetto di “campi estivi” per i più giovani

lunedì, 1 giugno 2020, 22:29

Di fronte alle necessità di tante famiglie del territorio e alle opportunità offerte dai decreti governativi e regionali, le Misericordie di Borgo a Mozzano e Corsagna, unitamente all’Associazione Sportiva S. Michele di Corsagna, hanno deciso di lavorare immediatamente alla elaborazione di un progetto di “campi estivi”, per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) che si possano svolgere nel rispetto delle linee guida per gestire attività socio educative nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, elaborate sia a livello nazionale che regionale. Le due Misericordie del territorio hanno preso atto delle sollecitazioni, sulla questione dei servizi per bambini e ragazzi, che sono pervenute dalla Federazione delle Misericordie della Toscana ed anche dallo stesso Arcivescovo di Lucca.

Le Misericordie e l’Associazione Sportiva presenteranno il loro progetto all’amministrazione comunale sicuri di ottenere la condivisione e tutto il supporto necessario al buon funzionamento dell’iniziativa, che si svolgerà presso il Centro Sportivo S. Michele di Corsagna. Nei “campi estivi” si cercherà di coinvolgere anche i ragazzi con disabilità.