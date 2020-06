Borgo a Mozzano



Medici di famiglia, Elena Brogi sostituisce Lorenzo Mencacci andato in pensione

lunedì, 8 giugno 2020, 15:53

L'Azienda USL Toscana nord ovest, a seguito del pensionamento del medico di famiglia Lorenzo Mencacci nell'ambito territoriale della Valle del Serchio, al fine di garantire una continuità assistenziale nei confronti dell'utenza ha attribuito un incarico provvisorio di 12 mesi alla dottoressa Elena Brogi attivo da oggi, lunedì 8 giugno.



Avrà ambulatorio principale a Borgo a Mozzano (Loc. Valdottavo, Via Vescovato, 17) nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 19. E aderirà alla Aft "Media Valle" coordinata dalla dottoressa M. Stella Adami.



Gli assistiti, che erano in carico al dottor Mencacci, devono effettuare l'operazione di scelta nei confronti del medico incaricato oppure scegliere un altro medico libero della Zona. È possibile scegliere un nuovo medico scrivendo alla mail cambiomedico@uslnordovest.toscana.it, allegando una copia del documento d'identità e indicando il medico scelto che sarà automaticamente concesso salvo abbia già raggiunto la quota massima di assistiti (massimalista).



Inoltre è possibile iscriversi negli elenchi di medici di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:

- Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

- App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

- Totem PuntoSI



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.



In alternativa è possibile rivolgersi agli sportelli della scelta e revoca per l'anagrafe sanitaria dei centri socio sanitari della Valle del Serchio di Fornoli, Fornaci di Barga, Castelnuovo e Piazza al Serchio.



L'Azienda coglie l'occasione di porgere i più sinceri e cordiali saluti di buon pensionamento a Lorenzo Mencacci e lo ringrazia per l'efficace opera prestata in questi anni di attività convenzionale ed augura buon lavoro al nuovo medico incaricato.