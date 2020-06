Borgo a Mozzano : diecimo



Movimentato episodio in cartiera: soccorso operaio

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:24

di simone pierotti

Episodio movimentato e ancora tutto da chiarire a Diecimo, presso lo stabilimento della cartiera Lucart. Quest’oggi, nel primo pomeriggio, un operaio, ma le dinamiche e i particolari devono ancora essere chiariti, si sarebbe ferito. Richiesto l’intervento del 118, è stata inviata un’autoambulanza senza medico a bordo dalla vicina Misericordia di Borgo a Mozzano: i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente in pochi minuti ma si sono trovati di fronte ad un uomo in stato confusionale e di apparente agitazione, tanto da non riuscire a curarlo e a richiedere l’intervento sul luogo di un’altra autoambulanza, con medico a bordo. E’ stata allertata anche la locale Stazione dei Carabinieri che ha inviato sul luogo una pattuglia.



Notizia in aggiornamento