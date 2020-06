Borgo a Mozzano



Ponte del Diavolo: si svuota il fiume e si interviene sotto le arcate

domenica, 21 giugno 2020, 12:20

di giuseppe bini

Il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti annuncia la nuova fase di restauro che interessa il più famoso ponte della valle del Serchio (e non solo) che dalla prossima settimana prevede un nuovo inizio di lavori.



“La prossima settimana riprenderanno i lavori di restauro del Ponte - ha dichiarato il sindaco -. Si tratta di un passaggio storico, fondamentale per restituire alla sua bellezza piena il nostro monumento per eccellenza.



Il nuovo step di lavori prevede appunto lo svuotamento del fiume, per poter così intervenire sulle arcate principali.



“Insieme all’inizio dei lavori – prosegue Andreucetti -, ci sarà anche l’inaugurazione della nuova casina in legno che abbiamo posizionato come nuovo Info Point, per dare informazioni ai turisti non solo sul ponte, ma anche sugli altri luoghi da visitare, sia nel comune che in tutta la valle del Serchio".



"Continuamo quindi a investire per la ripresa - ha concluso il sidnaco -, a fare in modo che il nostro territorio sia conosciuto e visitato".