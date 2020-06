Borgo a Mozzano



Scontro tra due moto e un'auto: cinque feriti

domenica, 21 giugno 2020, 18:35

di andrea cosimini

Incidente oggi pomeriggio, a Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, che ha visto coinvolte due moto, una Bmw e una Harley Davidson, e un'auto.



I soccorsi sono scattati intorno alle 17.10. Sul posto un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano, un mezzo della Croce Rossa di Bagni di Lucca e un'ambulanza della Misericordia del Barghigiano. Nello scontro sarebbero rimaste ferite cinque persone. Dalle prime informazioni raccolte, però, le loro condizioni non sarebbero, fortunatamente, preoccupanti. Tre sono stati trasportati in codice giallo al San Luca di Lucca e due in codice verde al Santa Croce di Castelnuovo.



Tutta da ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, i carabinieri di Borgo a Mozzano, più altre pattuglie per la viabilità. Presenti gli agenti della polizia locale.



Disagi per il traffico.