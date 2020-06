Borgo a Mozzano



Simonetti e Bertieri (Lega): "Taglio cattedre, la scuola va valorizzata e non distrutta"

giovedì, 25 giugno 2020, 10:55

di daniele venturini

Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, e Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano, esprimono sconforto e rammarico per la notizia appresa riguardante il taglio delle cattedre in provincia di Lucca, e che, di riflesso, potrebbe coinvolgere anche il territorio di Borgo a Mozzano.

"Già in un precedente articolo – fanno presente i due politici - abbiamo evidenziato che la scuola va valorizzata e non distrutta ma, le ultime scelte fatte dal Ministro Azzolina, fanno pensare diversamente. Il diritto all'istruzione, come quello dell'assistenza sanitaria, sono i pilastri di una sana società e per questo vanno tutelati".

"Non a caso la nostra Costituzione – specificano i due politici - fa riferimento in più di un articolo (il diritto allo studio in Italia è infatti un diritto soggettivo della persona che trova il suo fondamento negli articoli 33 e 34). Serve un rafforzamento del numero dei docenti, non un taglio di oltre 40 insegnanti solo nella nostra Provincia, senza considerare il personale ATA. Riteniamo che il Governo deve investire nell'istruzione migliorandola, mettendo a disposizione risorse ed energie, soprattutto ora che si esce da un periodo come quello del Covid19, che ha costretto alunni , docenti e genitori, a modificare le loro abitudini per garantire il diritto allo studio attraverso la didattica a distanza, la quale però, come hanno dimostrato le segnalazioni avute ( da parte dei genitori, di alcuni docenti e di alunni) ha creato non pochi disagi".

"Ci auguriamo – concludono Simonetti e Bertieri - in un ripensamento sulla riduzione del corpo docente, mettendo al primo posto il presente e il futuro degli studenti e della loro formazione".