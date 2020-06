Borgo a Mozzano : diecimo



Soccorso operaio davanti ad una cartiera

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:24

di simone pierotti

Episodio ancora in parte da chiarire a Diecimo, presso lo stabilimento della cartiera Lucart. Quest’oggi, nel primo pomeriggio, un operaio che stava raggiungendo il luogo di lavoro con il pullman, nell’atto di scendere dal mezzo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra.

Immediatamente soccorso, è stato richiesto l’intervento del 118: sul luogo è stata inviata un’autoambulanza senza medico dalla vicina Misericordia di Borgo a Mozzano: i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente in pochi minuti ma si sono trovati di fronte ad un uomo in stato confusionale e di apparente agitazione. L’operaio è stato trasportato al San Luca di Lucca per le cure del caso.



E’ stata allertata anche la locale stazione dei carabinieri che ha inviato sul luogo una pattuglia.