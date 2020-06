Borgo a Mozzano



Un’estate a colori… con la didattica a distanza

lunedì, 22 giugno 2020, 19:08

Video lezioni di didattica a distanza, laboratori creativi, letture animate, laboratori di inglese. Il comune di Borgo a Mozzano promuove il progetto di didattica a distanza anche nel periodo estivo e amplia l'offerta formativa con dei laboratori ludici/ricreativi. Le attività online partiranno mercoledi 1 luglio e continueranno fino al 14 agosto 2020.



Per offrire un supporto nei compiti estivi si svolgeranno video lezioni in diretta. Ogni iscritto sarà affiancato, anche se digitalmente, da un educatore.



Per venire incontro ai più piccoli invece sono stati pensati dei “laboratori workshop”, piccole pillole di attività. Le proposte saranno caricate sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale “Fratelli Pellegrini” e ci sarà anche la possibilità di ricevere tramite whatsapp il video registrato dell’attività.



I laboratori scelti spaziano da quelli manuali a quelli che coinvolgono la fisicità, sempre sulla linea del progetto educativo annuale del nido, basato sui cinque sensi.

"I laboratori – spiega Roberta Motroni, assessore alle Politiche Sociali - stimoleranno la curiosità e l’interesse del minore, proseguendo l’importante percorso intrapreso dall’inizio dell’emergenza Covid offrendo un intervento concreto ai genitori, ai bambini/e e ai ragazzi/e che si sono trovati in una dimensione completamente nuova della propria vita e privati di quell’agenzia formativa primaria che è la scuola."



"La didattica digitale è stata adottata anche nei mesi di lockdown e continuerà per tutto il periodo estivo – conclude l’assessore Motroni - ho apprezzato molto il lavoro svolto fino ad oggi dalle educatrici e dai volontari del servizio civile; anzi vorrei sottolineare come le educatrici, anche in questo momento cosi delicato stiano svolgendo un ruolo fondamentale."