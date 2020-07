Borgo a Mozzano



Acquisti sotto le stelle al Borgo

martedì, 7 luglio 2020, 14:53

Grande attesa per l'evento #noicompriamoqui (#BorgoaMozzanocomunedinotte) che animerà le strade del centro storico del paese di Borgo a Mozzano questo giovedì (9 luglio): una serata di ritorno alla normalità dopo la pandemia di covid-19 che vedrà la riapertura dei negozi in notturna per acquisti sotto le stelle e la possibilità per ristoranti, pizzerie e bar di lavorare e servire ai tavoli all'aperto.

A seguire, dalle 20:30 Marco d'Olivo terrà uno spettacolo di musica dal vivo a cura della Caritas “stare insieme con allegria", che si è occupata assieme all'assessorato per le manifestazioni (guidato da Simona Girelli, consigliera delegata) di questa prima notte di ripresa serale per il paese della Mediavalle, importante per far ripartire l'economia della zona e per dare maggiori opportunità di lavoro alle imprese locali.



V. P.