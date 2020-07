Borgo a Mozzano



Anziani meno soli: prosegue l’iniziativa "Ti chiamo io!"

martedì, 7 luglio 2020, 13:21

Nell’ambito del progetto “La Comunità risponde-Anziani meno soli”, prosegue l’iniziativa "Ti chiamo io!", la telefonata amica che combatte la solitudine degli anziani! Ogni lunedì dalle 9.00 alle 12:00. Il servizio è completamente gratuito.



La telefonata di compagnia nasce proprio con l’intenzione di creare un momento dedicato agli anziani del nostro territorio. Si tratta di un’occasione di ascolto, di dialogo e di attenzione, utile ad accertare lo stato di salute degli anziani e diventa un momento importante di rapporto confidenziale, di fiducia ma anche di supporto pratico per segnalare i propri problemi (andare a fare la spesa, essere accompagnato ad una visita) e avere un aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative.



Per avere maggiori informazioni e se sei interessato a questo servizio o sei un parente che vuoi segnalare un anziano chiama al numero 0583-820426.