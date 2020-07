Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Via Chiusa a Valdottavo abbandonata a se stessa"

sabato, 4 luglio 2020, 10:34

di daniele venturini

La consigliere di minoranza del comune di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, informa che è dai primi di maggio che con gli altri consiglieri del gruppo “Orgoglio Comune” segnala una buca che insiste in una strada secondaria, esattamente "Via Chiusa" a Valdottavo, la cui manutenzione dovrebbe essere competenza comunale.

"La strada è abbandonata a se stessa – spiega Bertieri - e negli ultimi tempi si è creata una grossa voragine che occupa metà della carreggiata come dimostra il materiale fotografico che allego. Nonostante l’amministrazione a maggio ha assicurato che avrebbe provveduto a risolvere il problema, ad oggi non ha ancora messo in sicurezza la strada secondaria, che per buona parte è infestata di erbacce e rovi".

"Sono ben due consigli comunali che faccio notare il problema – precisa Bertieri – perché due mesi fa, un cittadino che stava transitando con la sua macchina nella suddetta strada, vi è finito dentro. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Come mai il buco non è transennato? Chiedo un immediato ripristino della carreggiata, con un'idonea cartellonistica, per evitare altri spiacevoli incidenti, perché ben vengono le pulizie delle strade e i loro finanziamenti ma, al primo posto, deve esserci la sicurezza".



"I cittadini - conclude Bertieri - hanno il diritto a transitare nelle strade del nostro comune in tutta sicurezza".