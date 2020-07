Cambio al vertice delle poste centrali di via Roma a Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 30 luglio 2020, 10:45

Al Teatro di Verzura sarà ospite Marco Pardini, esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Scrittore, conferenziere, divulgatore, Pardini presenta il suo ultimo libro "Il Piantastorie - Narrazione etnonobotaniche in terra apuana"

giovedì, 30 luglio 2020, 08:29

Sabato 1° agosto sarà un giorno di festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano e tutta la comunità. Nel corso del pomeriggio verrà inaugurata una nuova autoambulanza. modello Volkswagen T6 4X4, che permetterà gli interventi nei luoghi più disagiati e nelle condizioni climatiche peggiori

martedì, 28 luglio 2020, 19:52

La consigliere comunale di opposizione della Lega del comune di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, propone la creazione di appositi spazi per il "birdwatching", attività che nasce dalle culture anglosassoni ed è conosciuta anche in Italia con il termine americano "birding", cioè osservazione degli uccelli in natura

martedì, 28 luglio 2020, 16:19

È stata annunciata dallo stesso sindaco la messa in atto di una variazione di bilancio importante per la creazione di investimenti "pro-emergenza covid". "Ci fanno piacere tutti questi stanziamenti - annuncia il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” - perché pure noi amiamo sostenere la nostra comunità"

lunedì, 27 luglio 2020, 15:19

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in questi giorni i dati del cinque per mille dell’anno 2019 (relativi ai redditi dell’anno 2018). Come è noto si tratta dell’importo che i cittadini possono destinare ad associazioni o enti (compreso i comuni) attraverso la compilazione della propria denuncia dei redditi

venerdì, 24 luglio 2020, 19:20

Sarà Gherardo Colombo, magistrato e scrittore ad aprire la stagione 2020 del Teatro di Verzura a Borgo a Mozzano. Lunedì 27 luglio, ore 21,15, nel Giardino dell'ex Convento dele Oblate