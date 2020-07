Borgo a Mozzano



Il gruppo “Orgoglio Comune” fa il punto dopo un anno di opposizione: "Garantita presenza sul territorio"

mercoledì, 15 luglio 2020, 12:29

di simone pierotti

Un anno di opposizione, un anno di attività consiliare, interrogazioni, interpellanze, segnalazioni riassunto nella conferenza stampa che i consiglieri comunali di “Orgoglio Comune” hanno tenuto questa mattina nel capoluogo.

Il capogruppo Lorenzo Bertolacci ha voluto iniziare dagli ultimi mesi di emergenza covid: “E’ doveroso ricordare i nostri concittadini scomparsi per questa malattia e rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per superare la fase emergenziale, in particolare le Misericordie di Borgo a Mozzano e Corsagna per la gestione e per avere tenuto lontano il virus dalle strutture per anziani che gestiscono. Come gruppo ci siamo messi a disposizione della cittadinanza”.

“Nostro primo obiettivo – prosegue Bertolacci – era quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile e lo abbiamo fatto inserendo 26 cittadini all’interno delle commissioni extra consiliari. Abbiamo garantito una presenza sul territorio costante, in particolare la consigliere Bertieri ma anche gli altri, presentato interpellanze e ascoltando i cittadini. Questi hanno apprezzato questo lavoro, purtroppo non sempre lo ha apprezzato l’amministrazione, con commenti sui social non proprio corretti. Noi continueremo ad essere collaborativi e a disposizione della comunità”.

Gli altri consiglieri hanno ricordato nello specifico alcune battaglie del gruppo. Enza Brunini ha parlato delle due mozioni sulla limitazione della plastica mono uso e sulle aree verdi attrezzate per cani. “Purtroppo alcune mozioni non sono state accolte favorevolmente, come la Carta di Pisa e il test anti droga per i consiglieri comunali, come hanno spiegato i consiglieri Yamila Bertieri e Indro Marchi. Tra le ultime interrogazioni, una sull’inquinamento elettromagnetico e una sul progetto Spraar. Infine Bertolacci ha spiegato di aver fatto richiesta di venire a conoscenza di tutte le specifiche per la riapertura delle scuole sul territorio, in particolare la nuova scuola primaria che potrebbe essere un modello pilota.