Borgo a Mozzano



Lega compatta a sostegno di Yamila Bertieri: "A Borgo c'è mancanza di democrazia"

sabato, 4 luglio 2020, 15:20

Elisa Montemagni, capogruppo Lega in Regione Toscana, Massimiliano Baldini, responsabile enti locali provincia di Lucca, Luigi Pellegrinotti, commissario Lega sezione Mediavalle Garfagnana, e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne Lega, si uniscono a sostegno del loro consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri.



"Yamila - esordiscono - da tempo si interessa, con il suo gruppo di minoranza "Orgoglio Comune", ai problemi del territorio segnalati sopratutto dai cittadini. Nonostante l'opposizione in ogni comune serva come valore aggiunto alle prospettive future del territorio, ad oggi, con rammarico, scopriamo che questa mancanza di democrazia è "dilagante" nel comune di Borgo a Mozzano soprattuto da parte dell'amministrazione o di alcuni suoi componenti".



"Un cittadino - spiega la Lega -, ha ringraziato pubblicamente sui social l'impegno e la risoluzione di un problema che era ormai da tempo trascurato. Tra i nomi citati ha scritto anche quello di Yamila Bertieri che, in effetti, attraverso post, comunicati, chiamate, sopralluoghi e messaggi si era interessata della situazione riguardante la discussa vicenda dell'impianto di illuminazione a led, il quale presenta dei problemi, poiché ad oggi alcune frazioni del comune hanno parti del loro territorio al buio".



"Pubblicamente - incalza il Carroccio - è stata fatta, a nostro avviso, una grave affermazione da parte di assessori che prendono le distanze dal nostro consigliere Lega, criticandola, la quale, con impegno costante, insieme anche alla maggioranza, agli organi competenti, agli uffici e alla popolazione tutta, si occupa dei problemi della collettività. Un'affermazione resa ancor più grave perché - affermano gli esponenti politici - uno di questi assesori, così scrivendo, ha mancato di rispetto all'impegno istituzionale, dato che è stato a suo tempo anche presidente del consiglio comunale e quindi ancor più deludente è tale affermazione pubblica. Come dire: "Si predica bene ma, si razzola male."



"La cosa poi più sbalorditiva e di basso profilo politico - conclude la Lega - è che, mentre il cittadino "senza puntare il dito su nessuno" ringraziava per la soluzione, i tre assessori hanno preferito prendere le distanze dal consigliere di opposizione accusandola di non aver fatto niente. Che fine ha fatto il rispetto politico e istituzionale divulgato dalla nostra storia? Rimaniamo rammaricati di questo atteggiamento e proprio con il cambio ai vertici regionali ci sarà un segno di cambiamento anche nelle figure istituzionali che rappresentano il nostro territorio".