Borgo a Mozzano



Marco Pardini ospite al Teatro di Verzura

giovedì, 30 luglio 2020, 10:45

Al Teatro di Verzura sarà ospite Marco Pardini, esperto di etnomedicina ed etnobotanica. Scrittore, conferenziere, divulgatore, Pardini presenta il suo ultimo libro "Il Piantastorie - Narrazione etnonobotaniche in terra apuana".



Appuntamento venerdì 31 luglio, alle ore 21,15, nel giardino dell'ex Convento delle Oblate. Marco Pardini, volto noto di Noi Tv e in particolare della seguitissima rubrica “I colori del Serchio” I colori del Serchio”, presenterà il suo primo romanzo uscito per Maria Pacini Fazzi editore.



Il tema del romanzo, caratterizzato dai dialoghi di un bambino con un pastore versiliese, ha fornito l’occasione per ribadire quanto sia importante tutelare le nostre ricchezze: materiali come i luoghi che abitiamo e immateriali come la nostra storia e gli antichi saperi, specialmente in posti “magici” come la Valle del Serchio e quella parte di Versilia più lontana dai riflettori. Sottolineando al tempo stesso che rafforzare il legame con le proprie radici non conduce necessariamente al fanatismo, tutt’altro: solo partendo dalla consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo si può infatti accogliere o andare incontro agli altri senza paura e pregiudizi