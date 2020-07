Borgo a Mozzano



Montemagni (Lega): "Scarsa sicurezza sulla statale del Brennero"

giovedì, 16 luglio 2020, 13:58

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sulla scarsa sicurezza sulla statale del Brennero, nel comune di Borgo a Mozzano, e chiede alla Regione di attivarsi con Anas.



"Da più parti - afferma - giungono segnali preoccupanti sulla sicurezza della statale del Brennero, specialmente nella zona di Borgo a Mozzano."



"In quell'area - prosegue il consigliere - ben difficilmente si rispetta il limite di 50 Km/h e non vi sono presenti elementi deterrenti, che possano frenare una guida, talvolta troppo disinvolta da parte di chi transita da quelle parti. Pur non essendo un'arteria di competenza regionale non possiamo, però, disinteressarci della problematica in questione e quindi redigeremo un'apposita mozione in cui chiederemo alla giunta di attivarsi celermente con Anas, affinchè si predispongano degli idonei strumenti, atti a limitare il pericolo sulla citata statale."



"Anche sul delicato tema della sicurezza stradale - conclude il consigliere - è doveroso, infatti, che le istituzioni si muovano per evitare potenziali e seri danni agli utenti ed alla popolazione residente."