Nuovo Info Point al Ponte del Diavolo: taglio del nastro con... rafting finale

venerdì, 3 luglio 2020, 19:11

di tommaso boggi

Cariche locali, regionali e nazionali oggi a Borgo a Mozzano per l'inaugurazione del nuovo infopoint al famigerato Ponte del Diavolo, uno dei simboli più iconici della Mediavalle.



Un'inaugurazione che rientra nell'intervento di restauro del ponte, a sua volta facente parte del progetto "Rocche e Fortificazioni" dell'Unione dei Comuni che, nel comune di Borgo a Mozzano ha già visto il rifacimento della Rocca del Bargiglio, conosciuta anche come "Occhio di Lucca".



Il capogruppo PD al senato Andrea Marcucci ha commentato così questa inaugurazione: "Siamo nella fase delle riaperture e la giornata di occhi è importante perché il Ponte del Diavolo è la porta di apertura della Mediavalle e Garfagnana. I restauri interni sono già stati compiuti coi fondi CIPE e prima della fine dell'estate ci auguriamo siano completamente conclusi il lavori. Un bel modo per ripartire dare il benvenuto ai turisti".



"È un segno di ripresa, di ripartenza del turismo e una valorizzazione dei nostri patrimoni storici e artistici - ha affermato il primo cittadino di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti - siamo qua ad inaugurare questo infopoint che celebra anche la collaborazione tra Unione dei Comuni e Borgo a Mozzano, a breve verrà anche svuotato il bacino e sarà quindi possibile intervenire per pulire dai detriti, restaurare e sostituire le pietre mancanti. Una bella dimostrazione di sinergia tra le istituzioni per favorire la ripresa del nostro territorio".



Stefano Baccelli, presente in vece del consiglio regionale, ha poi specificato come sia solo l'inizio: "Il percorso successivo sarà fare gioco di squadra dalle mura di Lucca, al Ponte del Diavolo fino a tutte le fortificazioni della Valle del Serchio. Siamo un territorio meraviglioso e dobbiamo valorizzarlo tutti assieme".



Presenti all'inaugurazione anche rappresentanze del comune di Lucca, di Barga, di Bagni di Lucca e Molazzana, oltre che di varie associazioni e alcuni membri dell'opposizione di Borgo a Mozzano.



L'evento si è concluso con una breve dimostrazione di rafting sotto il ponte, che ha visto prendere i remi in mano proprio il senatore Marcucci, il consigliere Baccelli ed il primo cittadino Andreuccetti.