Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: “Tari, non tutto è oro quel che luccica”

martedì, 28 luglio 2020, 16:19

È stata annunciata dallo stesso sindaco la messa in atto di una variazione di bilancio importante per la creazione di investimenti "pro-emergenza covid". "Ci fanno piacere tutti questi stanziamenti - annuncia il gruppo di opposizione “Orgoglio Comune” - perché pure noi amiamo sostenere la nostra comunità".

“Si presume però, dato che la notizia è stata annunciata pubblicamente esattamente 7 giorni fa, che gli uffici addetti erano a conoscenza di questa operazione e di conseguenza, non ci hanno dovuto lavorare fino a due giorni prima del prossimo consiglio comunale. Ci chiediamo allora del perché (dato che mercoledì 29 luglio ci sarà il consiglio e all'ordine del giorno è prevista tale variazione del bilancio), ancora una volta alla minoranza non è stata data la documentazione per tempo, in modo da studiarla e valutarla. Situazione che più volte abbiamo fatto notare perché, se ne abbiamo una completa conoscenza- prosegue il gruppo di opposizione- possiamo votare a favore ma, vi é come la sensazione di impedirci di svolgere il ruolo di sostegno all'azione amministrativa”.

“Se vogliamo inoltre essere trasparenti è giusto far sapere che tra i vari provvedimenti sono previsti 35.000 euro per coprire la parte variabile della TARI per le attività rimaste chiuse durante il lockdown ma, è dall'inizio della pandemia che chiediamo all'amministrazione comunale di impegnarsi a far aprire un tavolo con Sistema Ambiente (società pubblica di cui pure il nostro comune ne è socio) per la riduzione della rata. Il principio nostro- concludono i consiglieri- è che diverse attività non hanno lavorato per molto tempo e sono costrette, nei prossimi mesi a farlo in modo contingentato riducendo i numeri dei clienti”.

“Eppure anche se tali attività hanno prodotto meno e quindi l'ente preposto ha risparmiato non solo sullo smaltimento dei rifiuti ma, anche sulla loro raccolta, molte di esse hanno ricevuto ora la bolletta e non fra qualche mese come da impegno preso e sembra anche più alta dell'anno passato (unico anno quello del 2019 in cui era diminuita forse perché c erano le elezioni?!?). Crediamo che la riduzione e/o il posticipo avrebbe sostenuto anche molte famiglie che sempre a causa del Coronavirus non hanno avuto introiti per mancanza di lavoro (viste le chiusure di cantieri, di aziende...). Ma nonostante tutto, puntualmente la tassa è arrivata e anche più alta. Si dice che Il mattino abbia l'oro in bocca ma, si dice anche che "non è tutto oro quello che luccica"!”.