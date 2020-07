Borgo a Mozzano



Pubblicati i dati del 5 x 1000 del 2019: confermato il gradimento per la Misericordia di Borgo a Mozzano

lunedì, 27 luglio 2020, 15:19

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in questi giorni i dati del cinque per mille dell’anno 2019 (relativi ai redditi dell’anno 2018). Come è noto si tratta dell’importo che i cittadini possono destinare ad associazioni o enti (compreso i comuni) attraverso la compilazione della propria denuncia dei redditi.

Abbiamo dedicato una prima lettura dei dati, molto corposi, pubblicati dall’Agenzia delle Entrate relativamente al comune di Borgo a Mozzano, e troviamo, piazzata al primo posto, la Misericordia di Borgo a Mozzano con 1039 segnalazioni, seguita dalla Misericordia di Corsagna con 140, dal Comune con 60, dalla Misericordia di Diecimo con 30, dagli Scout del CNGEI con 26 e dall’Associazione San Giovanni Leonardi di Diecimo con 22.

Ancora una volta arriva la conferma di una tendenza, che dura ormai da diversi anni, che testimonia il gradimento che incontra la Fraternita di MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO, il cui codice fiscale (80048910469) viene indicato dai cittadini sul modello di denuncia redditi. Anche a livello della intera provincia di Lucca la Misericordia di Borgo a Mozzano si piazza, con le sue 1039 segnalazioni, al terzo posto, preceduta dal ANFAS Lucca e ANTEAS Lucca. Un ultimo dato significativo vede la Misericordia del Borgo al sesto posto per segnalazioni di contribuenti tra le Misericordie della intera Toscana (che sono oltre 330), preceduta da quelle di Tavarnelle, Poggibonsi, Lastra a Signa, Siena e Rifredi.