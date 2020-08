Borgo a Mozzano



Aperitivo sotto le stelle a Valdottavo

giovedì, 6 agosto 2020, 08:30

"Aperitivo sotto le stelle": una serata speciale, un evento straordinario, particolare, insomma da non perdere, quello in programma il 12 agosto a S.Graziano di Valdottavo (Borgo a Mozzano), organizzato dalla Locanda Ristorante Cecconi in collaborazione con i BlackorWhite in occasione proprio della notte delle stelle.



La serata si svolgerà all'aperto, immersi nel verde e stesi sul grande prato del Ristorante Cecconi. L'ora di inizio dell'evento è fissata per le 19:00 dove il buon cibo, il buon vino e i cocktail delizieranno i palati in attesa di vedere le stelle cadenti. La musica e l'animazione dei BlackorWhite, il duo di dj animatori conosciuto in tutta la provincia di Lucca, terrà compagnia ai partecipanti per tutta la serata facendo ascoltare buona musica e facendoli ballare.



Gradita la prenotazione.



Info: ristorantececconi@Tim.it

338/1782286