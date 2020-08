Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Il tema della disabilità riguarda tutti noi"

lunedì, 31 agosto 2020, 08:07

"Il tema della disabilità, delle politiche sociali e delle persone più fragili, riguarda tutti noi". Così esordisce Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano e candidata in Regione per la Provincia di Lucca.



"Il partito a cui appartengo - spiega - non ha mai smesso di dare attenzione a questo tema infatti, vogliamo essere presenti sul territorio anche attraverso le politiche regionali, in modo capillare e tra la gente perché i problemi che in questi anni sono stati creati o ignorati da chi ci ha governato in questi anni, come ho potuto constatare anche attraverso il mio percorso di studio e i vari tirocini effettuati sono diversi, come la mancanza di concrete basi dirette a creare un solido sostegno per le persone disabili".



" Credo - prosegue Bertieri - che serva una maggiore inclusione, ma soprattutto più fondi a Lep (livelli essenziali di prestazioni), indicatori riferiti al godimento dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio con l'obbiettivo di rimuovere gli squilibri economici, sociali e difornire indicazioni programmatiche che Regioni e gli enti locali devono applicare come previsto anche dall'articolo 117 della Costituzione. Purtroppo è da molto tempo che i diritti dei disabili sono dimenticati o messi da parte. Una buona linea è quindi quella di garantire una sicurezza sociale e creare progetti in modo da coinvolgere efficacemente i beneficiari, ma con continuità permettendo l'ascolto e il confronto perché come mi hanno spiegato e fatto notare alcuni cittadini che sto incontrando, padri e madri di figli disabili, è mancato da parte della Regione un vero e sostanziale progetto di aiuto. Bellissima la frase della nostra candidata a presidente: "tutti saranno liberi di vivere la propria vita con dignità a partire dalle persone disabili..." Una frase che ha un valore unico perché, la mancanza di un sicuro percorso di assistenza medica per persone con disabilità fa venire meno a sua volta un diritto ben tutelato anche dalla Costituzione che è quello della salute e dell'assistenza nei confronti di tutti i cittadini, anche per coloro che anche se disabili sono in "primis" persone come tutti noi e di conseguenza devono essere rispettati".



"Un altro punto importante - aggiunge - è infatti quello di rendere più veloci i tempi nelle strutture sanitarie, di sostenere o incentivare nuove convenzioni con strutture specializzate, aumentare il sostegno finanziario per le loro esigenze soprattutto socio-sanitarie e socio assistenziali, garantire in ogni provincia e in ogni amministrazione sportelli per disabili, l'aumento dei fondi per progetti che hanno per oggetto l'inserimento lavorativo, l'abbattimento delle barriere architettoniche e interventi che garantiscano maggior accessibilità nelle varie strutture".



"Quindi - conclude Bertieri - sono certa che il programma della nostra candidata a presidente della Regione Toscana mostra una chiara sensibilità verso i disabili accompagnata, come per gli altri temi affrontati, da proposte concrete, ma soprattutto efficaci ed efficienti".