Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Sportelli postali, garantire un'apertura in più"

mercoledì, 26 agosto 2020, 08:07

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano e candidata alla elezioni regionali per tutta la provincia di Lucca (e in particolare modo per la sua terra di origine Garfagnana e Mediavalle), raccoglie le molte segnalazioni da parte dei cittadini riguardo l'apertura a giorni alterni dello sportello postale che sta determinando enormi disagi nella utenza.



"Disagi - afferma - come la formazione di file con lunghe code che costringono gli utenti ad aspettare fuori per molto tempo prima di poter svolgere una qualsivoglia operazione e la conseguente difficoltà di mantenere le distanze interpersonali". Bertieri ritiene che la situazione deve essere risolta in maniera definitiva, con opportuni accorgimenti visto che il problema è da tempo segnalato.



"Capisco - prosegue Bertieri - che la riduzione degli orari di apertura al pubblico è stata determinata dall'emergenza sanitaria durante il lockdown ma ad oggi, sembra più una scelta aziendale che i cittadini non giustificano. Molte persone, girando il territorio mi hanno fatto notare il problema che non è solo dei cittadini che usufruiscono spesso dei servizi ma, anche dei tanti utenti che devono raggiungere l'ufficio postale per effettuare spedizioni, ritirare corrispondenza, effettuare pagamenti, versamenti e svolgere tutti i servizi offerti".



"Credo- conclude Bertieri - che i comuni dove è presente tale problematica, dovrebbero intervenire e collaborare con l'ente per cercare di garantire un'apertura in più sperando che questo disservizio sia presto risolto e che si ritorni presto alla normalità".