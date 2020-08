Borgo a Mozzano



Bertieri: "Più attenzione alla manutenzione dei torrenti a rischio idraulico"

sabato, 1 agosto 2020, 16:05

di daniele venturini

"Quasi un anno fa, con il mio gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", abbiamo presentato un'interpellanza che come oggetto aveva la pulizia del fosso di Pedogna, situato nella frazione di Dezza. Purtroppo è passato quasi un anno e la situazione non è cambiata perché, come ci è stato risposto dalla maggioranza, la competenza dovrebbe essere dell'Ente di Bonifica, al quale ci siamo rivolti per due volte senza mai avere avuto, fino ad oggi, una risposta". Esordisce così Yamila Bertieri, consigliere Lega a Borgo a Mozzano.



"In Italia il dibattito su questa tematica è molto sentito e si è sviluppato già a partire dagli anni '60, - spiega Bertieri - sia per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, sia per lo stato-gestione delle acque e, sia, per la difesa del suolo. In questo dibattito ampio, che ha coinvolto l'ambito tecnico-scientifico e quello amministrativo/istituzionale; riteniamo che una corretta manutenzione dei torrenti, dei fossi e dei canali, rappresenta il presupposto fondamentale per prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell'ottica di un'efficace tutela del territorio".



"A seconda della localizzazione di tali strutture di scorrimento idrico, - prosegue la consigliere comunale - la loro gestione è di pertinenza pubblica e il comune o l'Ente preposto, devono comunque attivarsi il più velocemente possibile dal momento in cui venga rilevata un problema inerente al normale funzionamento come previsto dalla normativa Nazionale e/o Regionale.

Per questo motivo, nel prossimo consiglio comunale che si terrà mercoledì 5 Agosto verrà discussa una nuova interpellanza, con oggetto la richiesta di un intervento di manutenzione per il torrente Celetra e Chiesurli, situati nella frazione di Valdottavo.Da diverso tempo infatti, alcuni cittadini, segnalano la cattiva manutenzione dei due corsi d'acqua".



"I residenti - specifica Bertieri - sono molto preoccupati, specialmente, dopo gli ultimi episodi di mal tempo che hanno colpito la Garfagnana e la Mediavalle. Sopratutto il torrente Celetra, sembra essere a rischio idraulico (rischi che derivano dall'esondazione di un corso d'acqua)".



"Mi auguro - conclude Bertieri- che con le elezioni di settembre 2020, la nostra bella Regione cambi "colore politico" con una linea politica più attenta all'ambiente, alla sua tutela e, soprattutto alla sicurezza dei cittadini, cosa che in questi ultimi 10 anni è sempre andata peggiorando".