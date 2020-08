Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano, cinque colpi dal Fornoli: "Abbiamo alzato il livello della squadra"

giovedì, 6 agosto 2020, 15:58

di lorenzo fiori

Quando ci stiamo avvicinando sempre di più a ferragosto, continua l'inarrestabile lavoro delle società dilettantistiche che, nonostante le difficoltà economiche sempre più persistenti e la mancanza ancora di un protocollo ufficiale per provare ad iniziare la stagione, si stanno organizzando al meglio per il loro prossimo futuro.

Quest'oggi andiamo ad analizzare le mosse che hanno caratterizzato il calciomercato estivo del Borgo a Mozzano che si appresta a disputare il suo secondo campionato consecutivo in seconda categoria.

Cambio in panchina dove si sederà Francesco Piercecchi, persona molto conosciuta nel nostro mondo del calcio sia come giocatore che come allenatore (nell'ultima stagione era a Fornoli), andando a sostituire Giusva Giusti che però rimarrà in dirigenza.

Cinque gli acquisti ufficiali (tutti provenienti dal Fornoli): i difensori Alessandro Fede e Vincenzo Crea, i centrocampisti Daniele Fede e Paolo Serra e l'attaccante Saint Henry Oliokwe.

Cinque anche gli addii tra cui troviamo: il difensore Marco Lucchesi approdato al Corsagna, i centrocampisti Mirko Bertagna e Diego Piacentini e gli attaccanti Lorenzo Bertini e Lorenzo Balderi. Gli ultimi quattro dovrebbero essere diretti negli amatori.

Di seguito riportiamo le parole del nuovo mister Piercecchi:

"Sono molto entusiasta -esordisce Francesco- e vorrei iniziare tale avventura quanto prima."

"Insieme ai direttori sportivi Stefano Filippini e Giusva Giusti -continua l'allenatore- siamo molto soddisfatti per essere riusciti a confermare gran parte della rosa tra cui ragazzi molto richiesti come ad esempio Lorenzo Fati, Federico Amidei e Fabio Simoni.

"Con gli acquisti -prosegue Piercecchi- abbiamo costruito una rosa completa, formata 20 giocatori, alzando il livello sia tecnico che caratteriale della squadra. Ovviamente se capitasse un giocatore, che ci può far fare ancor di più il salto di qualità, ci faremo trovare pronti."

"L'obbiettivo principale -conclude Francesco Piercecchi- sarà sicuramente quello di migliorare l'andamento dello scorso campionato e, quindi, conquistare innanzitutto una salvezza tranquilla."