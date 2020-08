Borgo a Mozzano



Comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Giovanni Ansaldo

domenica, 23 agosto 2020, 21:03

di simone pierotti

Comunità di Borgo a Mozzano in lutto per l’improvvisa scomparsa, in seguito ad una malattia, di Giovanni Ansaldo, a soli 55 anni. L’uomo, originario del capoluogo, si era trasferito con la moglie nel vicino paese di Cerreto ed era molto conosciuto e apprezzato per la disponibilità e il carattere affabile con tutti. Il padre gestiva la rivendita dei Monopoli di Stato e Giovanni aveva ereditato l’attività, poi divenuta rivendita all’ingrosso.

La notizia della morta dell’uomo ha colpito molto quanti lo conoscevano: messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia sono giunti dal sindaco Patrizio Andreuccetti, dall’associazione del Circolo L’Unione e della Baldoria di Cerreto, e dal Governatore della Misericordia Gabriele Brunini, associazione della quale l’uomo era socio.

I funerali si terranno domani, lunedì 24 agosto, alle 16 nella chiesa di San Iacopo: la partecipazione sarà regolata dalle strette normative imposte dal covid-19.