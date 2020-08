Coronavirus, un nuovo caso nel comune di Borgo a Mozzano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 22 agosto 2020, 08:28

Yamila Bertieri candidata Lega alle elezioni regionali 2020 per tutta la provincia di Lucca e in particolar modo in rappresentanza della sua terra di origine, la Garfagnana e la Mediavalle, ha incontrato alcuni cittadini che appartengono al personale ATA per capirne i problemi e proporne soluzioni

giovedì, 13 agosto 2020, 19:40

Dopo il caso di Coronavirus registrato a Diecimo, il sindaco attraverso una diretta facebook ha richiamato i cittadini al senso di responsabilità: "Non dobbiamo colpevolizzare nessuno, ma la situaizone sta evolvendo, seppur lentamente, in negativo, quindi è opportuno tornare ad avere maggiore attenzione"

giovedì, 13 agosto 2020, 15:49

Grande successo per l'"Aperitivo sotto le stelle" svoltosi ieri sera nel prato della Locanda Ristorante Cecconi a S.Graziano nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Molte le persone che hanno preso parte all'evento all'aperto

giovedì, 13 agosto 2020, 13:00

Un nuovo caso di positività nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

mercoledì, 12 agosto 2020, 21:36

Una famiglia in quarantena nel comune di Borgo a Mozzano, collegata ai casi Covid di Fornaci di Barga. Ad annunciarlo pubblicamente è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti

domenica, 9 agosto 2020, 13:27

Ieri sera, nel corso della festa della Lega a San Vincenzo, sono stati ufficializzati e presentati i candidati alla carica di consigliere regionale del partito, provincia per provincia. E’ stato direttamente il leader nazionale Matteo Salvini, insieme alla candidata a presidente Susanna Ceccardi, a “battezzare” la squadra che correrà per...