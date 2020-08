Borgo a Mozzano



Covid, Andreuccetti: "Siamo in attesa del risultato di altri tamponi sul nostro territorio"

giovedì, 13 agosto 2020, 19:40

di giuseppe bini

A Borgo a Mozzano si attende il risultato di ulteriori tamponi, collegati al caso di Diecimo di cui abbiamo dato informazione, solo allora si avrà un primo quadro della situazione inerente il territorio comunale, come ha annunciato lo stesso sindaco.



"Per essere prudente ho ritenuto opportuno - ha spiegato Andreuccetti - limitare al minimo gli eventi dei prossimi giorni, che potrebbero comportare dei contatti diretti. L'evento del 22 agosto abbiamo deciso tutti insieme di non tenerlo. Bisogna avere un quadro chiaro di quanto territorio è coinvolto e valultare i rischi potenziali e reali".



"Per i privati mi auguro, e lo dico come forte suggerimento, di far sì che gli eventi si svolgano con una attenzione ulteriore, anche rispetto al rallentamento, fisiologico, dei giorni scorsi. Bisogna stare attenti - ha ammonito il sindaco -, nel mese di luglio io per primo ero più tranquillo, ma adesso la situazione, seppur lentamente, sta evolvendo in negativo".

"Parto dalla memmoria - ha proseguito Andreuccetti : non possiamo aver dimenitcato il dramma economico e sociale del lockdown, io non ci voglio tornare, e resta fondamentale quindi un grande senso di responsabilità, collettivo. Il messsaggio lo rivolgo in particolare ai giovani: è una frase fatta che la storia si ripete, ma si ripete perchè o non la studiamo o ce la dimentichiamo. Non possiamo dimenticarci quanto avvenuto nella primavera scorsa".



Quindi le raccomandazioni, che speriamo siano raccolte: "Stiamo attenti quando si esce, in vacanza, in discoteca, mettiamoci un secondo in più di attenzione. Il problema è per i giovani e per le famiglie, genitori e nonni. Non mi addentro in merito a questioni sanitarie inerenti il virus, se arriverà il vaccino ben venga, se ci verrà scientificamente detto che il virus è depontenziato benissimo, ma ad oggi non abbiamo queste risposte. Richiamo ognuno alla resposabiità individuale, ad agire di conseguenza per tutelare noi stessi e le persone che ci stanno vicine. Mi raccomando, manteniamo dei comportamenti responsabili, questo week-end stiamo attenti, e mi auguro che le discoteche mettano in campo maggiore attenzione, dal distanziamento alle mascherine alla misurazione della febbre".



Quindi il sindaco ha richiamato il malaugurato scenario di una ripresa dei contagi in prossimità della riapertura delle scuole, ricordando la devastazione economica, sociale e sanitaria che ha portato il primo lockdown, invitando a mettere in atto tutte le precauzioni necessarie affinchè non si verifichi una seconda chiusura otale, nazionale o locale.



"Non dobbiamo discriminare - ha infine concluso -, come dare la colpa ad alcune frange della popolazione. Il tema è stare attenti ed essere responsabili: continuiamo vivere le nostre esistenze ma con una attenzione ulteriore. Nel nostro territorio c'è un caso e aspettiamo di vedere i risultati dei tamoni per poter aver un quadro ulteriore. Rinnovo alla prudenza e invito chiunque sia sato a contatto con persone che hanno contratto il virus a non nascondersi, per noi stessi e per gli altri. Quindi no ad allarmismi ma fermezza assoluta sulla qualità dei comportamenti da tenere".