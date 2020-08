Borgo a Mozzano : piano di gioviano



Lo sfogo del pirotecnico: “Fuochi proibiti al Forte, danneggiato da ordinanza del sindaco”

giovedì, 6 agosto 2020, 21:33

Sconcerto di Diego Bertoli Barsotti, titolare dell'agenzia pirotecnica Diego Fuochi d'Artificio, con sede principale a Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, dopo la proibizione dei fuochi nei bagni del Forte da parte della giunta comunale e del sindaco.

“Dopo la tragedia del Covid 19 – esordisce -, pur considerando che l'epidemia non è passata, si vuol davvero far riprendere il turismo in Versilia, oppure si vogliono affossare le aziende private?”

“E' quanto mi chiedo – afferma -, tra il meravigliato e l'angosciato, per il danno che ho subito, dopo che la mia ditta, incaricata di due spettacoli pirotecnici si è vista, all'ultimo momento, bloccare le sue attività in due bagni, tra i più prestigiosi di Forte dei Marmi, da una inspiegabile ordinanza del sindaco di divieto di svolgimento di spettacoli pirotecnici in spiaggia, oltre che una delibera della giunta comunale di Forte dei Marmi, che impedisce l’accoglimento delle pratiche di richieste di nulla osta all’ufficio Demanio per effettuazione di spettacoli pirotecnici!”

“Non più di 15 giorni fa – spiega l’imprenditore -, sono stato autorizzato per una festa in spiaggia sempre a Forte dei Marmi, in un bagno privato, con le stesse identiche modalità: perché questo improvviso cambiamento? Adesso, per due feste, in altrettanti bagni, tra i più noti e lussuosi di Forte dei Marmi, sono stato bloccato dall’ordinanza e dall’Ufficio Demanio, dopo che tutto era pronto ed aver già ottenuto l'autorizzazione della polizia”.

“L'epidemia – afferma Diego Bertoli Barsotti -, rispetto a due settimane fa, ha dati nazionali, regionali e provinciali migliori ed in diminuzione, non capisco perchè si sia bloccato un aspetto di una festa privata, che non creava nessun assembramento pubblico, perchè ai bagni possono accedere, specie durante una festa privata, solo i clienti o gli invitati. Eventi che si sono svolti ugualmente e con un ugual numero di persone, anche senza i fuochi d'artificio! Perchè due pesi e due misure?”

“Chiedo di sapere cosa sia cambiato in negativo in questi giorni – prosegue il titolare dell’agenzia -, ma soprattutto: perchè colpire l'iniziativa privata che, ripeto, non porta nessun assembramento ulteriore in una festa privata, in un bagno privato, che si è tenuta ugualmente. Ma, leggendo la stampa, per cercare di comprendere un'iniziativa amministrativa per il resto davvero incomprensibile di per sè, sembrerebbero emergere non motivi di salute, ma di incompatibilità con il momento che abbiamo attraversato! Allora, si cadrebbe davvero nel ridicolo! Perchè far ripartire il campionato di serie A o le fabbriche, dopo i lutti che abbiamo attraversato?! Perchè il mondo va e deve andare avanti! Nel ricordo, la commemorazione dei nostri morti, ma nel rispetto delle attività umane, perchè se l'economia non riparte, ben altri lutti ci saranno tra pochi mesi in Italia, che già deve mendicare prestiti in Europa, per poter mangiare!”

“La Storia – dichiara questo imprenditore - ci insegna che ad ogni grande epidemia, sono seguite carestie che hanno fatto non meno lutti e non meno dolore e fame! Qui è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare! Altro che impedire momenti ludici normali come i fuochi d’artificio che ormai punteggiano ogni compleanno, ogni matrimonio, ogni festa religiosa e portano la necessaria allegria a persone che sono al mare per ristorarsi, guadagnare in serenità e spirito, per tornare in ufficio o in fabbrica carichi di fiducia! La politica stessa ci ha insegnato sempre che bisogna diffondere messaggi di speranza, fiducia, gioia di affrontare la vita! Al Forte, capitale della spensieratezza e del lusso, si vuol diffondere mestizia?”

“Ho puntato ed investito molto sulla Versilia – sottolinea il proprietario -, terra che dal Carnevale, alle feste religiose, dall'ultimo dell'Anno, alle feste in villa, ha una tradizione centenaria con i fuochi d'artificio: tanto ci credo, che ho aperto un nuovo negozio a Lido di Camaiore, con notevole investimento e creando occupazione locale. Sono naturalmente per difendere prima di tutto la nostra salute, ma i fuochi di artificio per una festa privata che si svolge ugualmente con lo stesso numero di clienti e di invitati, alla stessa distanza di legge, non vedo cosa c'entri con il Covid? Così si danneggia l'iniziativa privata ed il turismo. Visto l'autorizzazione ed il regolare svolgimento della mia attività nello stesso comune, appena due settimane prima, avevo già acquistato tutto l'occorrente e tutto predisposto per i primi due appuntamenti d'inizio agosto, che sono saltati con grande perdita economica. Non solo: ma si sono fermate altre feste ed appuntamenti che si sarebbero dovuti svolgere a Forte dei Marmi, bloccati contatti e contratti, clienti fuori comune che sarebbero venuti a festeggiare a Forte dei Marmi per poter fare festa con Fuochi d’artificio, tutte persone che si sono spaventate per questa ordinanza e hanno scelto di andare altrove…”

“Chiedo al sindaco – conclude - di annullare l’ordinanza in essere, e la delibera della giunta comunale, che non permette l’accoglimento delle istanze riguardante spettacoli pirotecnici in spiaggia, in alternativa valuterò con il mio legale il da farsi, perchè se a parole si dice che si deve far ripartire il turismo e poi si va in direzione contraria, uno deve tutelare la sua attività! E credo con ciò di parlare a nome di albergatori, proprietari di bagni, negozianti, e i tantissimi lavoratori, fissi o stagionali, che tutti vivono di turismo”.