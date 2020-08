Successo per l'"Aperitivo sotto le stelle" a San Graziano

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 13 agosto 2020, 13:00

Un nuovo caso di positività nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Patrizio Andreuccetti

mercoledì, 12 agosto 2020, 21:36

Una famiglia in quarantena nel comune di Borgo a Mozzano, collegata ai casi Covid di Fornaci di Barga. Ad annunciarlo pubblicamente è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti

domenica, 9 agosto 2020, 13:27

Ieri sera, nel corso della festa della Lega a San Vincenzo, sono stati ufficializzati e presentati i candidati alla carica di consigliere regionale del partito, provincia per provincia. E’ stato direttamente il leader nazionale Matteo Salvini, insieme alla candidata a presidente Susanna Ceccardi, a “battezzare” la squadra che correrà per...

giovedì, 6 agosto 2020, 21:33

Sconcerto di Diego Bertoli Barsotti, titolare dell'agenzia pirotecnica Diego Fuochi d'Artificio, con sede principale a Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, dopo la proibizione dei fuochi nei bagni del Forte da parte della giunta comunale e del sindaco

giovedì, 6 agosto 2020, 15:58

Quando ci stiamo avvicinando sempre di più a ferragosto, continua l'inarrestabile lavoro delle società dilettantistiche che, nonostante le difficoltà economiche sempre più persistenti e la mancanza ancora di un protocollo ufficiale per provare ad iniziare la stagione, si stanno organizzando al meglio per il loro prossimo futuro

giovedì, 6 agosto 2020, 08:30

"Aperitivo sotto le stelle": una serata speciale, un evento straordinario, particolare, insomma da non perdere, quello in programma il 12 agosto a S.Graziano di Valdottavo (Borgo a Mozzano), organizzato dalla Locanda Ristorante Cecconi in collaborazione con i BlackorWhite in occasione proprio della notte delle stelle