Territorio sempre più cardio-protetto: inaugurato defibrillatore a Campolemisi

venerdì, 28 agosto 2020, 11:38

La Scuola di Musica H-Demia Mediavalle, Associazione Culturale "Girodido" con sede in via della stazione 9b Diecimo, a partire dal 1° settembre 2020 riprenderà la didattica musicale nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste

giovedì, 27 agosto 2020, 21:22

Il 3 settembre alle ore 17, a Borgo a Mozzano, presso il "Salone delle feste", ex convento delle Oblate, sarà presente il senatore "Lega Salvini Premier" Francesco Bruzzone, il quale incontrerà le associazioni del mondo venatorio e i cittadini interessati

giovedì, 27 agosto 2020, 09:36

Così il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista per Forza Italia nella provincia di Lucca alle prossime elezioni regionali, che dalla fine dello scorso anno fino all’inizio dell’emergenza covid ha più volte sollecitato enti territoriali e Regione Toscana

mercoledì, 26 agosto 2020, 08:07

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano e candidata alla elezioni regionali per tutta la provincia di Lucca (e in particolare modo per la sua terra di origine Garfagnana e Mediavalle), raccoglie le molte segnalazioni da parte dei cittadini riguardo l'apertura a giorni alterni dello sportello postale che...

domenica, 23 agosto 2020, 21:03

Comunità di Borgo a Mozzano in lutto per l’improvvisa scomparsa, in seguito ad una malattia, di Giovanni Ansaldo, a soli 55 anni. L’uomo, originario del capoluogo, si era trasferito con la moglie nel vicino paese di Cerreto ed era molto conosciuto e apprezzato per la disponibilità e il carattere affabile...

sabato, 22 agosto 2020, 18:33

Un nuovo caso di positività nel comune di Borgo a Mozzano, nella zona della Valle dell'Ottavo Miglio. Si tratta di un caso legato ai due casi di Diecimo. Ad annunciarlo il primo cittadino Patrizio Andreuccetti