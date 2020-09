Borgo a Mozzano



Anche la Scuola Civica di Musica “Salotti” riapre le porte ai propri allievi

martedì, 8 settembre 2020, 10:16

Riprenderanno il prossimo 14 settembre i corsi della Scuola Civica di Musica “Salotti” di Borgo a Mozzano che riaprirà osservando tutte le disposizioni di sicurezza dopo l’emergenza corona virus. La Scuola Civica di Musica è una realtà, attiva da oltre trenta anni sul territorio di Borgo a Mozzano, che promuove lo studio della musica e delle arti organizzando inoltre masterclass e concerti con importanti musicisti nazionali ed internazionali. La scuola offre corsi di strumento ad indirizzo classico (flauto, clarinetto, sax, violino, arpa, fisarmonica, pianoforte, canto e chitarra) e ad indirizzo moderno (tastiera, chitarra e basso elettrico, batteria, ukulele) oltre a corsi collettivi, che saranno attivati durante l’anno in corso, di propedeutica musicale (da 3 ai 6 anni), teoria, canto corale, coro “sing a song” (per ragazzi dai 6 ai 12 anni), laboratorio orchestrale ed orchestra di chitarre. Come ogni anno sarà attivato anche il corso di preparazione all’esame di ammissione al liceo musicale e Conservatorio. Da quest’anno inoltre si terranno i corsi di Modern Lab cioè il laboratorio di musica d’insieme pop/rock e un laboratorio di improvvisazione (indirizzo jazz) per sviluppare la creatività musicale e le tecniche di improvvisazione. Tutti i corsi, aperti a persone di qualsiasi età dai bambini agli adulti, sono tenuti da insegnanti qualificati e diplomati nei propri strumenti.

La scuola inoltre, credendo nell’importanza data dall’unione e dalle possibilità espressive di ogni disciplina artistica, da diversi anni promuove corsi di arte, di teatro e di inglese e francese. A conclusione di ogni anno sono molteplici gli spettacoli di teatro e musical dove la musica e la recitazione interagiscono e le mostre di pittura che accompagnano i saggi e i numerosi eventi che la scuola organizza.

L’associazione sta lavorando, inoltre, all’organizzazione della decennale rassegna concertistica “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura” che si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre in varie località con concerti cameristici e spettacoli in collaborazione con l’Amministrazione comunale e varie associazioni del territorio. Un segnale di speranza, in questo momento difficile, che testimonia allo stesso tempo la vivacità culturale dell’associazione che oltre alla formazione crede fortemente nell’attività divulgativa musicale come momento di crescita di una comunità.

Per ricevere informazioni sui corsi è possibile visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it o contattare i recapiti info@scuolacivicasalotti.it o il numero 3498496612 (direttore).