Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Auto veloci in pieno centro abitato, servono dossi"

lunedì, 28 settembre 2020, 08:39

Yamila Bertieri, consigliere Lega appartenente al gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune", lancia una segnalazione molto importante.



"È un po' di tempo che alcuni residenti di Diecimo e Chifenti - esordisce - mi segnalano un problema da non sottovalutare e che io stessa ho fatto notare anche all'amministrazione durante un consiglio comunale: la velocità di alcune auto in pieno centro abitato, anche alle ore di punta. Ritengo che sono episodi di cattiva condotta da parte di alcuni cittadini da non sottovalutare sia perché è tassativamente vietato dalla legge superare certi limiti di velocità, sia perché quei centri, molto frequentati dalle persone, in alcuni punti hanno la strada stretta".



Bertieri sottolinea che la situazione chiede al più presto una soluzione, ad esempio attraverso la installazione di dossi e una segnaletica più chiara soprattutto per quanto riguarda tutta Via del Santo e Via del Forno di Diecimo, ma anche a Chifenti lungo la parte più abitata, in prossimità della strada statale.



"È una tematica molto importante - conclude il consigliere Bertieri, che da un anno ad oggi si è occupata della sicurezza stradale più volte (molte sue interrogazioni, infatti, hanno avuto per oggetto anche la messa in sicurezza delle strade) - e credo che sarebbe utile una campagna informativa partendo dai più giovani, dagli studenti delle elementari fino agli adolescenti vicini a prendere la patente. Si deve agire quindi anche attraverso un punto di vista culturale, perché la sanzione deve essere l'ultima soluzione mentre la tutela di tutti i cittadini al primo posto. Mi auguro che sia trovata presto una soluzione".