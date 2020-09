Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Pensare ad un'alternativa sull'uso dei locali scolastici in vista delle elezioni"

martedì, 1 settembre 2020, 08:27

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano e candidata in Regione per tutta la provincia di Lucca per il partito di cui è anche militante, Lega Salvini Premier, pone un'analisi molto importante e molto sentita dai cittadini che attraverso messaggi, telefonate e incontri, le segnalano i vari problemi e molti interrogativi: fra questi quello che riguarda le scuole in vista delle votazioni.



Bertieri infatti, vorrebbe chiedere al sindaco di Borgo a Mozzano se si sta valutando per i seggi elettorali del territorio comunale in vista delle elezioni che si terranno il 20 e il 21 settembre, l'uso di locali che non siano le scuole, per evitare una breve riapertura delle stesse e poi la chiusura per allestimenti, operazioni elettorali, pulizie successive e sanificazioni.



"Penso - afferma Bertieri - che con un po' di buona volontà, nelle frazioni interessate dai seggi, si possano trovare spazi alternativi (la sala della musica o il centro sportivo a Corsagna, la sala della Banda o il Teatro Colombo a Valdottavo, ecc.)".



"Con l'occasione - prosegue Bertieri - sarebbe giusto valutare la possibilità di riportare il seggio a Chifenti, come la frazione merita per questo ritengo che sia opportuno averne notizie e chiarificazioni al riguardo dal nostro sindaco e/o dagli uffici competenti".