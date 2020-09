Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega) segnala: "Strada da Tempagnano a San Graziano dimenticata"

domenica, 27 settembre 2020, 10:39

Yamila Bertieri, consigliere Lega e appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, ha ripreso a fare i suoi tradizionali sopralluoghi.



"Le elezioni regionali - afferma Bertieri - hanno rafforzato, dandomi quasi il triplo dei voti, la fiducia in me, dimostrazione che il mio lavoro insieme ai consiglieri di opposizione, ai cittadini piace. Non a caso in pochi giorni ho fatto diversi incontri con le persone che mi hanno contattato per nuove problematiche che purtroppo sono presenti sul territorio comunale".



"È mio dovere - aggiunge Bertieri - ascoltarli e cercare di risolverli. L'ultimo quello di ieri che riguarda la strada che conduce da Tempagnano a San Graziano. Come dimostrato da materiale fotografico, la strada necessita di una nuova asfaltatura, di un ripristino delle zanelle laterali e di una regolazione controllata di acque meteoriche perché in questo stato, anche se c'è il cartello (lì presente da decenni); è come se fosse stata lasciata nel "dimenticatoio" delle manutenzioni creando disagio ai cittadini. La questione sicurezza, soprattutto stradale, è una tematica a cui tengo molto, per questo depositerò una nuova interrogazione con oggetto tale segnalazione".



"Amo riuscire a risolvere i problemi delle persone - conclude Bertieri -; la loro stima nei miei confronti sta crescendo e questa è la cosa più importante perché sono i voti "il pane della democrazia", quindi ogni volta che mi cercheranno io ci sarò anche perché con il gruppo di "Orgoglio Comune" stiamo facendo un buon lavoro".