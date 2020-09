Festa a Cune per gli 80 anni di Luana Bacci

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 27 settembre 2020, 10:39

Yamila Bertieri, consigliere Lega e appartenente al gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" di Borgo a Mozzano, ha ripreso a fare i suoi tradizionali sopralluoghi

sabato, 26 settembre 2020, 11:29

Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano, interviene dopo il voto per le regionali facendo una propria analisi della situazione all'interno del Pd locale

venerdì, 25 settembre 2020, 17:26

Scatta la mobilitazione allo stabilimento Lucart di Diecimo nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo le segreterie territoriali FISTel CISL Toscana, SLC CGIL Lucca, UGL Chimici Lucca e la R.S.U

venerdì, 25 settembre 2020, 17:20

Così il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune" sulla scuola situata nel cuore del capoluogo di Borgo a Mozzano, inaugurata il 5 settembre e intitolata ad Emilio Tampucci

lunedì, 21 settembre 2020, 10:57

Il documentario che sarà presentato in prima visione è stato voluto dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e dalla Regione Toscana per essere inserito come documento propedeutico per i visitatori del Museo della Memoria e delle Fortificazioni della Linea Gotica presenti sul territorio del Comune di Borgo a...

giovedì, 17 settembre 2020, 15:40

Che non si sarebbe risparmiata, era evidente a chi la conosce: la candidata al consiglio regionale per la Lega Yamila Bertieri ha percorso in largo e lungo la provincia di Lucca in occasione di questa campagna elettorale, che terminerà ufficialmente domani sera, venerdì 18 settembr