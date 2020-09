Borgo a Mozzano



Frutta e oggetti contro cavalli: Corsagna tra sconcerto e indignazione

sabato, 5 settembre 2020, 12:15

di giuseppe bini

La frazione del comune di Borgo a Mozzano protagonista di una vicenda che ha scatenato l'indignazione dei paesani, con la relativa polemica social: un gruppo di ragazzi avrebbe lanciato, in più circostanze, frutta e oggetti vari contro due splendidi esemplari di cavalli.



"Partiamo dal presupposto che chi non ha rispetto per gli animali è, a mio avviso, esso stesso l’animale più feroce e pauroso al mondo", parole più incisive non poteva trovare Roberta Alberigi, la proprietaria delle due cavalle prese di mira da quelle che invece che ragazzate possiamo tranquillamente etichettarle come vandalismi.



"Chi conosce me e mio fratello sa l’impegno e l’anima che mettiamo nell’accudire i nostri cavalli - si legge in una nota affidata al gruppo facebook "Corsagna" -, perciò ora immaginate la mia rabbia e delusione nel sapere che alcuni ragazzi di Corsagna la sera più di una volta hanno lanciato frutta e altri oggetti addosso ad Atena ed Eccelsa, le impauriscono e rischiano di farsi male tra loro, come già successo".



Gli autori di questi atti sembrerebbero essere in realtà dei ragazzini, che sicuramente non si rendono conto della gravità del gesto, che oltre al valore simbolico porta in sè gravi conseguenze per i cavalli che appunto si impauriscono e rischiano di farsi male.



Tra i vari commenti apparsi sui social registriamo anche l'intervento di Gilda, nota cantante originaria proprio di Corsagna, che si è detta incredula per l'accaduto. "Ma sul serio a Corsagna accade tutto questo? - si domanda la cantante -. Io ero sempre in prima linea con le marachelle ma ciò che leggo non sono marachelle, ma delle bruttissime cose. Siete sicuri che i genitori siano a conoscenza di ciò che i loro figli fanno?".



C'è da augurarsi comunque che si tratti solo di una indecorosa parentesi, considerando i principi, autentici e genuini, che animano da sempre la comunità di Corsagna.

Foto tratta dal gruppo facebook "Corsagna".