Borgo a Mozzano



Il comune lancia un progetto “Spesa sospesa” per aiutare le famiglie in difficoltà

martedì, 15 settembre 2020, 17:09

L'amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, tramite un avviso di manifestazione di interesse, intende individuare gli esercizi commerciali interessati ad aderire al progetto "Spesa Sospesa – Sostegno alimentare per chi è in difficoltà", con il quale ogni cittadino che farà la spesa potrà acquistare e poi lasciare in un apposito contenitore generi alimentari non deperibili da destinare a nuclei familiari in difficoltà socio-economica.

Lo comunica l’assessore alle politiche sociali Roberta Motroni, precisando che gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa dovranno esporre una locandina che evidenzierà l'adesione al Progetto Spesa Sospesa e dotarsi di un'apposita scatola in cui saranno depositati i generi alimentari. I prodotti donati verranno ritirati periodicamente da delegati del comune che provvederanno poi alla distribuzione alle famiglie in difficoltà.

Per aderire è necessario compilare, firmare ed inviare il modulo di adesione ad uno dei seguenti indirizzi email posta@comune.borgoamozzano.lucca.it,

emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it o presentarlo a mano presso il protocollo generale dell'ente.

Per informazioni e dettagli potrete fare riferimento al comune di Borgo a Mozzano, tel. 0583-82041 email posta@comune.borgoamozzano.lucca.it.