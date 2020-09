Borgo a Mozzano



Inaugura punto informativo contro la violenza di genere

martedì, 8 settembre 2020, 13:07

Inaugura venerdì 11 settembre, alle ore 15, presso l'atrio del palazzo comunale di Borgo a Mozzano, il punto informativo contro la violenza di genere.

"La nostra amministrazione - esordisce Roberta Motroni, vice-sindaco e assessore al sociale e alle pari opportunità - sostiene da sempre con forza le varie iniziative tese a sensibilizzare sulla tematica proposte dalle associazioni del territorio. Tutto questo nella ferma convinzione che su questa tematica non si può ancora abbassare la guardia. I numeri del 10 rapporto sulla violenza di genere in toscana sono da bollettino di guerra: 1 femminicidio ogni 72 ore - 108 femminicidi - 13 nella provincia di Lucca - aumento del 27% degli accessi ai Centri antiviolenza in Toscana - 88 casi di violenza su donne al giorno (1 ogni 15 minuti) - 80% degli aggressori ha le chiavi di casa (74% italiani)".

"Sono stati fatti passi avanti, certo - afferma -: lo stalking è reato, ci sono associazioni a difesa e tutela delle vittime di abusi, c’è una maggiore sensibilizzazione è stato istituito il codice rosso che prevede la presa in carico del problema entro 3 giorni, ma la strada da fare è ancora tanta. Proprio allo scopo di arginare questa ondata, poco tempo fa la nostra amministrazione ha promosso questa iniziativa di creare un infopoint per informare tutte le donne vittime di violenza, in ogni sua forma, che non devono più sentirsi sole nella loro lotta contro il proprio inferno personale perché il nostro territorio offre risorse e aiuti/supporto in modo efficace ed efficiente a tutte le donne in condizione di disagio e necessità; ed è importante che questo si sappia in modo capillare perché è solo dalla conoscenza e dalla consapevolezza che le donne possono cominciare il loro cammino di liberazione ed emancipazione una volta e per sempre da questo".



"E’ una piccola cosa, un piccolo passo - conclude -, ma nella direzione giusta e per questo dobbiamo essere fermi e sicuri nel proseguire questo percorso perché è mia/nostra convinzione che sia la cosa giusta da fare".