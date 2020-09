Borgo a Mozzano



"La guerra intorno al Ponte del Diavolo": si proietta il documentario

giovedì, 17 settembre 2020, 13:40

Per gli "Incontri al Teatro Verzura", si terrà la proiezione e commento del filmato inedito "Un orizzonte degli eventi - La guerra intorno al Ponte del Diavolo", presso la Sala delle Feste dell'ex Convento delle Oblate, il 25 settembre alle ore 21,15, in collaborazione con l'Unione Comuni Media Valle del Serchio.

Il documentario che sarà presentato in prima visione è stato voluto dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e dalla Regione Toscana per essere inserito come documento propedeutico per i visitatori del Museo della Memoria e delle Fortificazioni della Linea Gotica presenti sul territorio del Comune di Borgo a Mozzano. La sua realizzazione è stata commissionata a Gianluca Paoletti Barsotti, regista e dottore di ricerca in” Storia delle arti visive e dello spettacolo” all’Università Di Pisa: il suo curriculum annovera numerose collaborazioni con enti pubblici e privati, tra l’altro, ha curato i contenuti video per il” Museo Multimediale Rocche e Fortificazioni della Valle del Serchio” di Barga. La realizzazione del video ha richiesto un lungo periodo di preparazione per l’acquisizione di notizie, per le riprese e grande capacità di sintesi da parte del regista dovendo stare nei tempi stretti prefissati per avere un prodotto snello ma nel contempo esaustivo del tema trattato.