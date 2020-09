Borgo a Mozzano



L’impegno dei volontari e dipendenti nell’emergenza Covid-19 premiato dalla Misericordia

sabato, 12 settembre 2020, 10:21

Il tradizionale concerto della Merciful Band in occasione della Fiera dell’8 settembre, quest’anno, non è mancato e si è ricoperto di un duplice significato: è stata infatti la prima uscita della banda musicale della Misericordia di Borgo a Mozzano post – covid ed è stata l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito allo svolgimento di tutte le attività in questo lungo e difficile periodo di emergenza sanitaria.

La serata si è svolta all’aperto, nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale di fronte al palazzo comunale ed ha visto la buona partecipazione di dirigenti, volontari e dipendenti della Misericordia borghigiana. Dopo il saluto del Governatore Gabriele Brunini e di Simona Girelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale, intervenuta insieme ad Armando Fancelli, la Merciful Band ha eseguito alcuni brani tratti dallo storico repertorio. Tra questi alcuni omaggi al compianto Maestro Ennio Morricone.

Tra un brano e l’altro, il Governatore Brunini ha consegnato ai volontari e dipendenti in servizio durante l'emergenza COVID-19, un attestato elaborato dalla Fondazione Spazio+Spadoni che contiene un bel messaggio di ringraziamento scritto dal Correttore nazionale delle Misericordie Mons. Franco Agostinelli; inoltre sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al corso on-line per animatori delle Misericordie, svolto negli ultimi mesi.

Tra i dipendenti premiati: Lorena Mariani, direttrice della RSA Convento San Francesco e la coordinatrice generale della Misericordia Romina Bacci, che hanno profuso un notevole contributo in una fase particolarmente difficile come quella del lockdown. Non è mancato, alla fine un piccolo buffet, servito come prevedono le rigide norme attuali.