Borgo a Mozzano



Molto partecipato l'incontro con il senatore Lega Francesco Bruzzone a Borgo a Mozzano

venerdì, 4 settembre 2020, 08:17

Il senatore ha incontrato le associazioni venatorie, i cacciatori e i cittadini interessati presso il Salone delle feste, ex convento delle Oblate di Borgo a Mozzano, nel rispetto del distanziamento sociale come previsto dalle norme Covid-19.



L'incontro è iniziato con una presentazione da parte del consigliere comunale di Borgo a Mozzano e candidata in Regione Yamila Bertieri, che ha poi lasciato la parola al senatore, il quale ha affrontato molte tematiche: dal cambiamento di comportamento degli ungulati dovuto alla predazione del lupo, all'andare a toccare la migratoria e alcune norme inerenti ad essa. Importante la questione della legge n. 157 del 1992, normativa ormai obsoleta perché - come ha spiegato lo stesso senatore - a cambiare è l'ambiente che ci circonda.



L'incontro si è poi svolto in modo piacevole e molto partecipato da parte di alcune associazioni venatorie, dei cacciatori e di cittadini che non solo compongono il modo venatorio, ma che hanno un particolare interesse a questa tematica. Numerosi, infatti, sono stati gli interventi, come quello di Massimiliano Baldini, anche egli candidato in Regione, che ha posto un interrogativo con oggetto il rapporto tra mondo venatorio e sviluppo economico, e di alcuni partecipanti che, insieme, hanno contribuito a tracciare una linea nel pensare tale tematica. Linea che ha riguardato anche il tema della criticità dell'indotto commerciale e la mancanza del turismo venatorio, che ruota intorno ad esso.



Il mondo venatorio, infatti, potrebbe portare potenzialità di cui il territorio ne usufruirebbe: si pensi agli agriturismi o al far conoscere i prodotti locali anche attraverso la creazione di filiere in cui vi sia la possibilità di commerciare la carne di selvaggina.



La giornata si è conclusa con un bellissimo saluto da parte del senatore Bruzzone ai presenti. Il leghista è rimasto molto soddisfatto sia dell'organizzazione che, soprattutto, della partecipazione non solo dei cacciatori o delle associazioni venatorie, ma anche dei cittadini venuti in sostegno dei candidati al consiglio regionale: Massimiliano Baldini e Yamila Bertieri.