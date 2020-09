Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Suona la campanella nella nuova scuola, ma qualcosa manca!"

martedì, 15 settembre 2020, 20:34

Il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", evidenzia alcune mancanze importanti nella nuova scuola elementare di Borgo a Mozzano inaugurata il 5 settembre



"Da mesi - esordiscono i consiglieri di minoranza - ci sentiamo ripetere che la nuova scuola è pronta, moderna e all'avanguardia, ma crediamo che poteva esserlo già a settembre 2019, infatti il trasloco poteva essere fatto benissimo per far iniziare le lezioni nel nuovo plesso subito dopo le vacanze natalizie; ma, come più volte ci hanno sottolineato, sono state le maestre a non volersi spostare. Finalmente arriva l'inaugurazione, settembre 2020, suona la campanella e... tutti a scuola! Peccato però che nella "fretta" non hanno pensato alle lavagne, alla connessione internet, alle lim, agli armadietti per le insegnanti, al materiale scastico, mancano anche i gessetti: ma, in effetti, senza lavagne a cosa servono?"