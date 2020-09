Borgo a Mozzano



Paolinelli (Lega): "Si risolvano problematiche su strada Tempagnano-San Graziano"

mercoledì, 30 settembre 2020, 11:11

Cipriano Paolinelli, in qualità di delegato rappresentante Lega Salvini Premier dell'area Mediavalle, torna a mettere l'attenzione su un argomento già più volte sollevato sia dai residenti che dai consiglieri di opposizione del comune di Borgo a Mozzano.



"Si invita l'amministrazione comunale di riferimento a prendere in seria considerazione il problema che da diversi anni si presenta in merito alle condizioni della strada che collega la frazione di Tempagnano - Valdottavo a S. Graziano nel comune di Borgo a Mozzano - esordisce -. Dopo aver accertato con un sopralluogo, abbiamo effettivamente costatato che tale strada risulta in diversi punti dissestata e mancante della giusta manutenzione ordinaria e straordinaria".



"La strada - incalza - è addirittura per oltre il 30% sterrata nonostante conduca a delle abitazioni e ad un'attività, meta fortunatamente di turisti e residenti. Oltre a essere strategicamente importante per il collegamento fra i comuni di Borgo a Mozzano e Pescaglia, permettendo così di raggiungere anche la strada per Camaiore. Sono ormai anni che nessuno prende in considerazione di completare l'opera, nonostante - ci dicono - siano state fatte molte richieste di intervento al comune di appartenenza. Le condizioni pessime della maggior parte della strada, oltre che scoraggiare la popolazione a raggiungere la località, le abitazioni e l'attività di ristorazione presenti, potrebbe anche causare danni ai veicoli che la percorrono o addirittura renderla non del tutto sicura".



"Dopo troppi anni di indifferenza - conclude - crediamo che debba essere portata a compimento l'asfaltatura della strada per rendere possibile a tutti i cittadini di raggiungere le località con una giusta viabilità e sicurezza. Un piccolo sforzo per le casse comunali che rende merito a tutti i residenti del territorio borghigiano".