Borgo a Mozzano



Primo parcheggio rosa a Borgo a Mozzano

martedì, 8 settembre 2020, 15:23

L’amministrazione, nell’ambito di una politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita e con l’intento di agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e delle neo-mamme, ha realizzato un “Parcheggio rosa”, creando uno stallo di sosta riservato, con segnaletica orizzontale e verticale di colore rosa, nel parcheggio pubblico di piazza degli Alpini nel capoluogo.



"Con questo spazio dedicato - spiega l'amministrazione - si intende rendere meno gravose le operazioni di parcheggio per donne in gravidanza e le operazioni di carico e scarico di passeggini, borse e così via, connesse al trasporto di neonati, che possono rappresentare un serio problema per le neo mamme per l’accesso ai servizi pubblici e privati. L’istituzione di un “Parcheggio rosa” rappresenta un gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie e con cui si riconosce la natalità come valore sociale".

"I “Parcheggi rosa” - concludono gli amministratori - sono posti di cortesia riservati a questa speciale categoria di automobilisti. Il codice della strada infatti non li prevede e non sono quindi sanzionabili le occupazioni indebite, per questo confidiamo sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini e di tutti coloro che vengono nel nostro comune".