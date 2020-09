Borgo a Mozzano



Si ribalta con il trattore, soccorso con Pegaso

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:53

di simone pierotti

Brutta disavventura per un uomo di circa 80 anni abitante a Cerreto, frazione a pochi km dal capoluogo. L’uomo stava lavorando nel proprio podere, non lontano da casa, su di un trattore quando il mezzo si è ribaltato: quella che poteva essere una tragedia è stata sventata dalla prontezza di riflessi dell’anziano agricoltore che è saltato a terra evitando di venire schiacciato ma cadendo violentemente a terra.



Allertato il 118, nel giro di pochi minuti, è sopraggiunta sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano ed è stato allertato il Pegaso vista la dinamica dell’incidente.



Vista la conformazione del terreno e della strada per raggiungere il podere, è stata poi chiamato un mezzo di soccorso di dimensioni minori che ha così potuto recuperare l’uomo, ferito e dolorante ma sempre cosciente durante il corso delle operazioni. L’ambulanza ha poi trasportato l’uomo al campo sportivo del capoluogo dove si è provveduto a caricarlo sull’elisoccorso Pegaso: da qui, è stato poi ricoverato all’ospedale Cisanello.