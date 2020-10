A Borgo a Mozzano un incontro sull’infanzia ai tempi del Coronavirus

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:51

Stamattina, dopo una segnalazione del comune di Borgo a Mozzano, Anas ha effettuato una verifica sulla Statale del Brennero tra Ponte del Diavolo e Chifenti e vi ha trovato un cedimento. A scopo precauzionale è stato quindi installato in loco un semaforo per creare un senso unico alternato

venerdì, 2 ottobre 2020, 12:24

Due casi di positività anche nel comune di Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Patrizio Andreuccetti in un video-messaggio ai cittadini

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:08

La segretaria provinciale del sindacato Ugl/Terziario di Lucca Maria Nardi porta a conoscenza la mancanza degli educatori Covid sui servizi di trasporto scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie nel comune di Borgo a Mozzano

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:13

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione "Orgoglio Comune", appena finita la campagna elettorale che l'ha vista candidata alle regionali, non ha perso tempo e subito si è messa al lavoro sul suo territorio

giovedì, 1 ottobre 2020, 12:54

L’Associazione di Pescatori a Mosca e Salvaguardia Ambiente organizza un corso di pesca a mosca presso il Salone delle Feste di Borgo a Mozzano a partire dal mese di novembre. L’iscrizione al corso è gratuita con il solo obbligo di fare la tessera del Club organizzatore

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:32

Yamila Bertieri, consigliere di opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo di "Ogoglio Comune", interviene dopo l'interrogazione avente come oggetto la richiesta di un intervento diretto alla messa in opera di nuove e possibili canalizzazioni di acque nere e bianche soprattutto in Via del Cantone a Corsagna